Зустріч Трампа з Путіним показала його тягу до деспотів - ЗМІ

Коротка зустріч президента РФ Володимира Путіна та Дональда Трампа знову продемонструвала, що американський президент тяжіє до деспотів і автократів.

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Про це, пише оглядач Guardian Джуліан Боргер, передає Бі-бі-сі. Ці вихідні в Парижі, де проходили пам'ятні заходи, присвячені 100-річчю закінчення Першої світової війни, не повинні були перетворитися в тягар для Трампа. Але для нього вікенд не задався з самого початку.

Через кілька годин після прибуття в столицю Франції Білий дім скасував участь Трампа в меморіальній церемонії в Белло, де загинули 2 тис. американських військових. Причиною назвали дощ. Але алібі було хитким, що наочно продемонстрували відеокадри з офіційних церемоній за участю президента Франції Еммануеля Макрона, Ангели Меркель, Джастіна Трюдо та представників адміністрації Трампа, що стояли під легким мрячним дощем.

Коли президент Франції виступав з промовою під Тріумфальною аркою з осудом націоналізму, який, як сказав Макрон, являє собою протилежність патріотизму, і, "по суті, є зрадою", Трамп слухав його слова з суворим виразом обличчя. Він розцвів, лише коли побачив, що наближається Володимир Путін. Трамп зустрів його дурнуватою посмішкою, яка різко виділялася на тлі холодної зовнішньої непохитності Макрона і Меркель. Російський лідер похмуро потис їхні руки. А потім був жест "палець вгору" Трампу, зазначає оглядач.

Ймовірність зустрічі Путіна і Трампа стала предметом численних обговорень. З'ясувалося, що їм належало сидіти поруч на спільному обіді в неділю, але положення крісел поміняли, і їхні місця опинилися навпроти один одного, що вкрай ускладнило неформальне спілкування.

Очікувалося, що ці вихідні стануть демонстрацією солідарності Заходу, але швидка зустріч Трампа з Путіним в чергове нагадала, що американський президент тяжіє до автократів, вважає Боргер.