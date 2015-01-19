"Росія, руки геть від України": Вихідними Марші миру відбулися ще у 15 країнах

На вихідних акції солідарності з Україною відбулися щонайменше у 15 країнах світу.

Про це повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, разом із Маршем миру у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі акції на підтримку України відбулися у столицях та в інших великих містах США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Австрії, Греції, Японії, Аргентини, Португалії, Чехії, Польщі та Росії.

Так, у Парижі активісти виконували гімн та скандували французькою «Донбас – це Україна!». У Відні під час акції солідарності небайдужі зібрали 712 євро та 500 грн, які витратять на придбання радіообладнання для українських бійців у зоні АТО.

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Біля Білого дому в США активісти провели мітинг, аби «привернути увагу всього світу до тероризму та агресії з боку Росії на сході України та вимагати ухвалити жорсткіші санкції проти Російської Федерації».

У Лондоні біля посольства РФ зібралося близько 200 активістів, які скандували «Росія, руки геть від України!» та «Путін – фашист!».

В Афінах також пройшла акція солідарності з Україною, під час якої було записано відеозвернення дітей. Зокрема, вихованці української недільної школи «Трембіта» та афінської української факультативної школи при культурно-освітньому центрі «Берегиня» різними мовами промовляли «Я – Волноваха».

Як повідомляв УНІАН. 18 січня по всій Україні пройшли акції під гаслом “Я - Волноваха”, учасники яких вшанували пам`ять мирних жителів Донбасу, загиблих 13 січня в автобусі під Волновахою внаслідок обстрілу проросійських бойовиків.