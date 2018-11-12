У мережі з'явився тизер-трейлер «Історії іграшок 4»
15:51, 12 листопада 2018Світ
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У новій частині на екрани повернуться добре знайомі глядачам герої, такі як іграшковий ковбой Вуді та космонавт Баз Лайтер.
Опублікований трейлер нової "Історії іграшок" / скріншот - Disney•Pixar
В мережі опубліковано перший тизер-трейлер четвертої частини культового мультфільму «Історія іграшок» студії Pixar.
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У новій частині на екрани повернуться добре знайомі глядачам герої, такі як іграшковий ковбой Вуді та космонавт Баз Лайтер.
Режисером фільму виступив мультиплікатор Джош Кулі. У США стрічка вийде в прокат 21 червня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що кінокритики обрали найкращі американські сценарії 21 століття. У першу десятку сценаріїв увійшла третя частина франшизи – «Історія іграшок: Велика втеча».
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