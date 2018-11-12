У мережі з'явився тизер-трейлер «Історії іграшок 4»

У новій частині на екрани повернуться добре знайомі глядачам герої, такі як іграшковий ковбой Вуді та космонавт Баз Лайтер.

В мережі опубліковано перший тизер-трейлер четвертої частини культового мультфільму «Історія іграшок» студії Pixar.

Читайте такожСтудія Universal Pictures перезніме "Шрека" і "Кота в чоботях"

У новій частині на екрани повернуться добре знайомі глядачам герої, такі як іграшковий ковбой Вуді та космонавт Баз Лайтер.

Режисером фільму виступив мультиплікатор Джош Кулі. У США стрічка вийде в прокат 21 червня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що кінокритики обрали найкращі американські сценарії 21 століття. У першу десятку сценаріїв увійшла третя частина франшизи – «Історія іграшок: Велика втеча».