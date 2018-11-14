В США поліція заарештувала сім'ю за масове вбивство (відео)

Два роки тому в штаті Огайо знайшли мертвою цілу родину. Вісім людей застрелили з вогнепальної зброї.

В США поліція заарештувала подружжя та двох синів за масове вбивство.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Два роки тому в штаті Огайо знайшли мертвою цілу родину. Вісім її членів застрелили з вогнепальної зброї.

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Живими вбивці залишили тільки трьох маленьких дітей. Після тривалих пошуків поліція вийшла на слід сім'ї Вагнерів. Мотивом називають сварку через опіку над дитиною.

Раніше у Флориді невідомий відкрив стрілянину в студії йоги, загинули дві людини.