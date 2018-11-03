У Флориді невідомий відкрив стрілянину в студії йоги, загинули дві людини (відео)

Поліція поки не визначила особу й мотив чоловіка, що влаштував стрілянину.

В американському штаті Флорида в місті Таллахассі чоловік відкрив стрілянину в студії йоги, у результаті загинули дві людини, ще кілька отримали поранення.

Сам стрілок наклав на себе руки, повідомляє Associated Press. Поліція поки не визначила особу й мотив чоловіка, що влаштував стрілянину.

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Як зазначається в повідомленні, студія йоги перебувала в торговому центрі.

За даними Tallahasse Democrat з посиланням на правоохоронні органи, поранення отримали ще щонайменше чотири людини.

Видання з посиланням на джерело повідомило, що в момент інциденту на заняття записалися 11 осіб. Сам інструктор з йоги при стрільбі не постраждав.

Як передає USA Today, очевидці розповіли, що в студію увійшов високий чоловік з бородою, який вів себе дивно, а потім почав стріляти.

Раніше УНІАН повідомляв, що американцеві Роберту Боуерсу, який відкрив вогонь у синагозі "Древо життя" в Пітсбурзі, висунули звинувачення у вбивстві 11 осіб.