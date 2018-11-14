Китайський Хатіко: вірний пес майже три місяці чекає власницю на місці її загибелі (відео)

Пса кілька разів намагалися погодувати, але він лякався незнайомців і тікав, варто було до нього тільки підійти.

У Китаї собака вже 83 дні чекає свою власницю на місці ДТП, у якій вона загинула.

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Як повідомляють китайські ЗМІ, з кінця серпня пса бачать біля узбіччя дороги, в місті Хух-Хото. «Вже майже три місяці, як він з'явився. Собака завжди тут, чи світить сонце, чи йде дощ. Це дуже зворушливо», - розповів журналістам таксист. Він припустив, що собака чекає господиню, яка загинула в аварії на цьому місці рано вранці 21 серпня.

Чоловік додав, що пса кілька разів намагалися погодувати, але він лякався незнайомців і тікав, варто було тільки до нього підійти. Коли люди йшли, собака повертався на своє місце.

Відео з псом набрало понад 6 млн переглядів в китайських соцмережах. Багато коментаторів зізналися, що видовище змусило їх заплакати. Інші висловили занепокоєння, що собаку може випадково збити машина.

Волонтери з зоозахисної організації намагаються зв'язатися з родичами загиблої, щоб вони забрали собаку до настання холодів. Якщо вони відмовляться, псу почнуть шукати нових господарів.