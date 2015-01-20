МЗС РФ звинуватив "Euronews" у необ'єктивності

Про це йдеться в заяві МЗС, пише Українська правда.

"При всій певній збалансованості інформації телеканалу "Euronews" викликає жаль певна однобокість подачі в новинних випусках розгортаються в останні дні подій на Україні, пов'язаних з відновленням київською владою повномасштабних бойових дій проти ДНР і ЛНР в порушення всіх досягнутих домовленостей про перемир'я, насамперед вересневих (2014) мінських Протоколу та Меморандуму ", - сказано в заяві.

МЗС РФ звинувачує телеканал в замовчуванні "загибелі мирного населення в результаті обстрілу з боку української армії, оцінки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка представляє нові дані щодо ситуації на Сході України".

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Зовнішньополітичне відомство РФ також ображається на канал через відсутність критики Києва.

"Подібне здивування виникає і з приводу того, що редакційна політика телеканалу здійснюється на тлі спроб київського керівництва домогтися закриття української версії "Euronews", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України планує припинити функціонування україномовної версії міжнародного телеканалу "EuroNews".