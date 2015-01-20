ЄС хоче почати контртерористичну операцію у співпраці з мусульманськими країнами

Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє радіо "Свобода".

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За словами Федеріки Могеріні, Євросоюз наразі розглядає «специфічні проекти, щоб розпочати їх найближчими тижнями із кількома країнами для підвищення рівня кооперації у сфері контртероризму».

«Можу назвати Туреччину, Єгипет, Ємен, Алжир та країни Перської затоки», – зазначила Федеріка Могеріні.

Вона наголосила, що керівники міністерств закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили кілька рішень. Йдеться зокрема про посилення зусиль, які б дозволили обмежити фінансування терористичних мереж та посилили комунікацію між арабськомовною спільнотою всередині ЄС.

Верховний представник зазначила, що ЄС погодився щодо необхідності поширення інформації спецслужб «не тільки всередині Євросоюзу, але і в інші країни», включаючи Азію.