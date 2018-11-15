Радниця Трампа посварилася з його дружиною і була звільнена

За даними ЗМІ, конфлікт між Меланією Трамп і Мірою Рікардель стався під час підготовки візиту дружини президента США до Африки.

Президент США Дональд Трамп зняв з посади свого заступника радника з національної безпеки Міру Рікардель після того, як вона посварилася з його дружиною Меланією Трамп.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Міру Рікардель буде і надалі підтримувати президента, проте вона залишає Білий дім, щоб перейти до нової ролі в адміністрації", - повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у середу, 14 листопада.

Сандерс сказала, що президент вдячний Рікардель за старанну службу. При цьому вона не уточнила, чим тепер буде займатися помічниця радника з національної безпеки Джона Болтона.

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Днем раніше Меланія Трамп через свого прес-секретаря розповсюдила заяву, в якій говориться, що, "на думку канцелярії першої леді, Рікардель більше не заслуговує честі працювати в Білому домі".

За повідомленнями американських ЗМІ, конфлікт між Меланією Трамп і Мірою Рікардель стався кілька тижнів тому через організаційні питання, пов'язані з візитом Меланії до Африки - її першим самостійним зарубіжним вояжем. Сварка спалахнула нібито через місць в літаку. ЗМІ відзначають, що у Рікардель були розбіжності з членами адміністрації США, зокрема з міністром оборони Джеймсом Меттісом, однак вирішальним фактором в її звільнення став саме конфлікт з Меланією.