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У Швейцарії на аукціоні продали рідкісний рожевий діамант (відео)

11:34, 15 листопада 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Дорогоцінний камінь, який називається "Рожева спадщина", є найбільшим в історії аукціонного дому "Крістіс". Його вага майже 19 карат.

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Камінь класичного ограновування і надзвичайної чистоти вставлений в платинове кільце. Покупець, представник відомого ювелірного бренду, сплатив за діамант рекордні 50 мільйонів доларів.

Раніше бренд Victoria's Secret представив бюстгальтер з кристалами Swarovski.

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Теги: #аукціон#найбільший діамант