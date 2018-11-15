У Швейцарії на аукціоні продали рідкісний рожевий діамант (відео)
11:34, 15 листопада 2018Світ
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Дорогоцінний камінь, який називається "Рожева спадщина", є найбільшим в історії аукціонного дому "Крістіс".
У Швейцарії на аукціоні продали рідкісний рожевий діамант
У Швейцарії на аукціоні продали рідкісний рожевий діамант.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Дорогоцінний камінь, який називається "Рожева спадщина", є найбільшим в історії аукціонного дому "Крістіс". Його вага майже 19 карат.
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Камінь класичного ограновування і надзвичайної чистоти вставлений в платинове кільце. Покупець, представник відомого ювелірного бренду, сплатив за діамант рекордні 50 мільйонів доларів.
Раніше бренд Victoria's Secret представив бюстгальтер з кристалами Swarovski.
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