"Кримський скандал" за участю прем'єра Чехії: у Празі тисячі людей вимагають відставки Бабіша

Люди тримають плакати, на яких написано Andrej do krimu.

На центральні вулиці Праги вийшли тисячі людей, які вимагають відставки прем'єр-міністра Андрія Бабіша через скандал з поїздкою його сина в окупований Крим.

Про це повідомляє "Новое время" із посиланням на Novinky.

Люди тримають плакати, на яких написано Andrej do krimu (гра слів - заклик до кримінальної відповідальності і натяк на скандал з перебуванням Бабіша-молодшого в Криму).

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На одному з плакатів зображена лікар Діти Протопопова, яка визнала Бабіша-молодшого душевнохворим, а тому його не можна було судити по так званій справі Гнізда лелеки щодо махінацій з коштами ЄС.

На плакаті є напис: "Заспокою вашу дитину. Я гарантую вам!".

Раніше син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший заявив, що батько насильно відправив його в окупований Крим заради приховування фактів своєї корупційної діяльності. Сам Бабіш спростував слова сина, і додав, що той "страждає психічним розладом".

У Генпрокуратурі Чехії заявили про проведення перевірки заяви сина прем'єра.

Сам Бабіш пізніше визнав, що його син відвідував анексований Крим.

У МЗС Чехії мають намір обговорити поїздку сина прем'єра в окупований Крим.