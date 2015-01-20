Олланд і Обама обговорили ситуацію в Україні та боротьбу з тероризмом

21:07, 20 січня 2015
Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд і президент США Барак Обама під час телефонних переговорів обговорили ситуацію в Україні та боротьбу з тероризмом.

REUTERS

Як передає РИА Новости, про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

"Глави держав вивчили можливості посилення двостороннього та міжнародного співробітництва у справі боротьби з тероризмом.

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Крім того, вони обговорили ситуацію в Україні, іранську ядерну проблематику, а також співпрацю з Нігерією", - сказано в комюніке адміністрації президента Франції.

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