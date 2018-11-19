Понад тисяча людей у столиці Македонії під дощем мітингували проти зміни назви країни (фото)
02:57, 19 листопада 2018Світ
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Уряд Македонії 2 листопада схвалив проект змін до конституції, які передбачають зміну назви країни на Північну Македонію.
Протест у Скоп’є 18 листопада / REUTERS
Більше тисячі людей мітингували у столиці Македонії Скоп’є проти угоди з сусідньою Грецією щодо зміни назви країни.
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Учасники зібрались перед будівлею парламенту 18 листопада, передає Радіо Свобода.
Уряд Македонії 2 листопада схвалив проект змін до конституції, які передбачають зміну назви країни на Північну Македонію. Тепер пакет правок передадуть до парламенту для імплементації. Орієнтовно це відбудеться у січні наступного року.
У разі затвердження зміни назви країни в парламенті Македонії, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.
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