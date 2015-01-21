В Іркутській області введено режим НС: рівень Байкалу в лютому може впасти на 20 см нижче мінімуму

Рівень води в Байкалі опуститься нижче мінімальної оцінки, встановленої урядом РФ, на 20 сантиметрів вже на початку лютого, заявив журналістам у середу міністр природних ресурсів РФ Сергій Донський, передає РИА Новости.

"Ми очікуємо, що рівень Байкалу буде нижче мінімальної оцінки, встановленої урядом, вже на початку лютого. Він буде відрізнятися від мінімального десь на 20 сантиметрів", - сказав Донський.

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За його словами, режим надзвичайної ситуації в Іркутської області та Бурятії, який запровадив уряд РФ у зв'язку з надзвичайно низьким рівнем Байкалу, триватиме до квітня, коли поступово рівень води почне відновлюватися.

Раніше влада Бурятії заявила про падіння рівня води в озері Байкал, який знизився на 40 сантиметрів порівняно з показником 2013 року. У Мінприроди побоюються, що зниження рівня води загрожує порушенням роботи підприємств та водозабору довколишніх міст, зокрема, Ангарська. В окремих районах спостерігається зниження води в колодязях та осушення торфовищ. При збереженні поточної ситуації з маловодністю Байкалу негативні наслідки можуть з'явитися вже у травні.

Довідка. Байкал - найглибше та найчистіше озеро планети, містить чверть світового запасу прісної води. Його повний обсяг - 23 тисячі кубічних кілометрів води. Мінімальний рівень води в озері при використанні його водних ресурсів у господарській діяльності встановлено урядом РФ в межах 457-456 метрів над рівнем моря.