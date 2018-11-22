Wall Street Journal: Порятунок Інтерполу від автократичного Кремля ще не закінчився

Новому голові міжнародної організації доведеться постаратися, щоб позбавити Росію можливості переслідувати своїх критиків.

Інколи навіть Володимир Путін не отримує бажане. На щастя, саме це і сталося у середу в Дубаї, коли делегати в генеральній асамблеї Інтерполу обрали президентом організації Кім Чон Яна з Південної Кореї замість російського кандидата.

Авторитарні режими впродовж останніх років маніпулювали міжнародною правоохоронною мережею, щоб переслідувати своїх політичних опонентів. І саме це зробило вчорашні вибори нового лідера Інтерполу надзвичайно важливими, пише Wall Street Journal. Росія зловживала можливостями організації найбільше. Якби російський генерал з путінського МВС Олександр Прокопчук переміг, як хотіли в Кремлі, це вбило б усі надії на реформування організації.

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Несподівана перемога Кіма сталася після того, як в останню хвилину більшість західних країн виступили проти кандидатури Прокопчука. Шість сенаторів США від обох партій теж виступили із заявою проти обрання росіянина, звинувачуючи його в тому, що він «особисто причетний» до стратегії використання Інтерполу для переслідування опонентів Кремля. Адміністрація Дональда Трампа теж висловилася проти кандидатури Прокопчука, а Рада національної безпеки США підтвердила факти російського зловживання, наголосивши, що Америка «рішуче підтримує» Кіма.

Коли Прокопчук програв, Кремль пояснив це «безпрецедентним тиском і втручанням». Видання пише, що сподівається, що так це і було. Але Інтерпол все ще не врятований. Попри те, що організація два роки тому розпочала реформи, які їй гостро необхідні, їй досі не вдалося позбутися проблеми зловживання з боку авторитарних режимів, які намагаються переслідувати своїх критиків по всьому світу. Тож у новообраного президента Інтерполу багато роботи, щоб відновити довіру.