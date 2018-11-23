У США два підлітка викрали трактор і легкомоторний літак

Підліткам вдалося розвернутися і приземлитися в аеропорту.

В американському штаті Юта влада заарештували двох підлітків, які в четвер викрали легкомоторний літак Cessna.

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За повідомленням управління шерифа округу Юінта, літак викрали хлопчики 14 і 15 років, які приїхали в цей район з притулку в іншій частині штату до друзів, передає Медуза.

Спершу вони викрали трактор і приїхали на ньому на приватну злітно-посадкову смугу, де і знаходився літак. Пізніше підлітків, які летять, бачили над шосе в 50 кілометрах від місця зльоту.

Підліткам вдалося розвернутися і приземлитися в аеропорту неподалік. Зараз вони перебувають під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у США співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома здійснив несанкціонований зліт на одному з літаків в ніч на п'ятницю, 10 серпня. Через якийсь час літак розбився. Поліцейські не розглядають версію терористичного акту. За їх даними, викрадач літака - механік, має суїцидальні нахили.