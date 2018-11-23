Трампа звинуватили у «боягузливій капітуляції» перед вбивцями саудівського журналіста

Вбивство журналіста — не той випадок, коли турботу про права людини слід порівнювати зі стратегічними інтересами США.

Реакція президента США Дональда Трампа на вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі є не чимось іншим, як грубим посяганням на американські національні інтереси.

Свою заяву щодо вбивства журналіста The Washington Post Трамп на цьому тижні почав зі словами «світ - дуже небезпечне місце», нагадує газета. Однак його «боягузлива капітуляція» перед вбивцями журналіста зробить світ ще небезпечнішим, пише WP.

Видання зазначає, що вбивство журналіста — не той випадок, коли турботу про права людини слід порівнювати зі стратегічними інтересами США. WP звинувачує президента США в тому, що він «роздув» масштаби бізнес-партнерства з Саудівською Аравією і підкреслює, що Ер-Ріяд набагато сильніше залежить від Сполучених Штатів, ніж навпаки.

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Як зазначає газета, через те, що люди за межами Сполучених Штатів бачать лише егоїстичні спонукання людей, які стоять у влади в США, антиамериканізм буде ще більше поширюватися у світі. Країни знайдуть альтернативу американському долару, перестануть приймати його як міжнародну валюту. А після того, як Сполучені Штати відступлять від демократії, стабільності і розвитку, наслідує тероризм і екстремізм, відзначається в матеріалі.

WP вважає, що Трамп на прикладі справи Хашоггі намагається вбити американський бренд, тому ситуація залишається в руках конгресу, який може піти по стопах Трампа, або захистити американські цінності та інтереси.

Джамаль Хашоггі писав для The Washington Post. На початку жовтня видання заявило про зникнення журналіста після візиту в посольство Саудівської Аравії в Стамбулі. За даними розслідування турецької сторони, журналіст був убитий в будівлі консульства. Пізніше саудівські ЗМІ поширили заяву генпрокурора про те, що Хашоггі загинув під час сварки зі співробітниками консульства.