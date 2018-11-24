Принц Гаррі та Меган Маркл переселяться у передмістя Лондона (відео)

За офіційною версією, на такий крок молода пара наважиться через народження дитини.

За офіційною версією, на такий крок молода пара наважиться через народження первістка, який має з'явитися на світ навесні.

Утім, за даними британських ЗМІ, молоде подружжя переїде через напружені стосунки між Гаррі та його братом принцем Вільямом, який також живе з родиною у Кенсінгтонському палаці.

Переїзд пари заплановано на початок 2019 року.