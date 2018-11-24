Принц Гаррі та Меган Маркл переселяться у передмістя Лондона (відео)
21:43, 24 листопада 2018Світ
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За офіційною версією, на такий крок молода пара наважиться через народження дитини.
Меган Маркл і принц Гаррі \ REUTERS
За офіційною версією, на такий крок молода пара наважиться через народження первістка, який має з'явитися на світ навесні.
Утім, за даними британських ЗМІ, молоде подружжя переїде через напружені стосунки між Гаррі та його братом принцем Вільямом, який також живе з родиною у Кенсінгтонському палаці.
Переїзд пари заплановано на початок 2019 року.
Принц Гаррі та Меган Маркл переселяться до передмістя Лондона
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