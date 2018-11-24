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Принц Гаррі та Меган Маркл переселяться у передмістя Лондона (відео)

21:43, 24 листопада 2018
Світ
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Меган Маркл і принц Гаррі \ REUTERS

Утім, за даними британських ЗМІ, молоде подружжя переїде через напружені стосунки між Гаррі та його братом принцем Вільямом, який також живе з родиною у Кенсінгтонському палаці. 

Переїзд пари заплановано на початок 2019 року.

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Теги: #принц Гаррі і актриса Меган Маркл