Sueddeutsche Zeitung: Кремлю потрібен конфлікт з Україною в Азовському морі для відволікання росіян

Нова напруга може виграти час і для українського президента.

Керченська протока завжди була дуже вузьким проходом на шляху з Азовського в Чорне море. А з минулої весни вона стала напруженою геостратегічною точкою.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung, коментуючи захоплення військами Росії українських кораблів, які прямували в Маріуполь. Німецьке видання пише, що ситуація місяцями йшла до нинішніх подій. В травні Москва відсвяткувала відкриття новозбудованого мосту, який сполучає російську материкову територію з українським півостровом Крим, який російська армія анексувала чотири роки тому. З цього моменту напруга між Москвою і Києвом, яка і без того була високою, почала зростати. Новозбудований міст ускладнив прохід через Керченську протоку для кораблів. Танкери висотою понад 33 метри не можуть пройти в Азовське море під російським мостом, а отже вони не потрапляють в важливі для української економіки порти у Маріуполі і Бердянську.

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Москва завдяки мосту отримала можливість блокувати рух українських суден. Тож ситуація для України все більше погіршувалася. Південні регіони країни відчули скорочення обсягу торгівлі не лише через те, що великі судна не могли пройти під російським горезвісним мостом, а ще й тому, що Росія почала активно бловувати і влаштовувати перевірки для менших кораблів.

Український уряд впродовж місяців скаржився на порушення з боку Москви, яка у свою чергу виправдовувала влаштовані нею "перевірки" і зростання її присутності в Азовському морі "необхідністю захистити кримський міст". І от в неділю російські бойові кораблі атакували українські судна. А Київ готується відреагувати на це запровадженням воєнного стану.

Тож чи приведе нинішня напруга до початку запеклої війни? Євросоюз і НАТО вже застерігали, що ситуація в Азовському морі може погіршитися і стати новим фронтом війни між Росією і Україною.

"Загроза того, що ситуація щонайменше погіршиться, дуже висока, тому що для обох країн під знаком питання стоїть національний престиж. Ні в Україні, ні в Росії зараз не дуже готові до пошуку компромісу і поступок в бік іншої країни", - пише видання.

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Видання додає, що президент України Петро Порошенко хотів би лишитися на своїй посаді після виборів у березні наступного року. Але, згідно з останніми опитуваннями, у нього досить обмежені можливості. На думку видання, нова напруга з Росією може принести чинному президенту України більшу підтримку виборців. Крім того, запровадження воєнного стану може призвести до того, що заплановані вибори доведеться дещо відкласти. А це виграє цінний для Порошенка час.

Для Кремля загострення конфлікту з Україною вигідне. Адже російський режим втатив значну частину колишньої довіри і підтримки. Втомлені далекою війною в Сирії, в якій Москва підтримує диктатора Башара Асада, більшість росіян почали помічати власні соціальні проблеми: в системі охорони здоров'я, а також в пенсійній і освітній системах. Новий напружений конфлікт з Україною може допомогти Володимиру Путіну відволікти росіян від всього цього.

Видання зауважує, що відкритий морський бій в Азовському морі маловірогідний. Але важливі українські порти можуть бути повністю заблокованими. Спроби продемонструвати силу кожною зі сторін стали б похмурим сценарієм. Нажаль, ніхто поки не говорить гучно про намір подавати позов у міжнародні суди.