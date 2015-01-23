Клінтон спародіювала Путіна та висміяла вибори в РФ (відео)

Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон спародіювала Володимира Путіна під час свого виступу в Канаді, повідомляє Медуза.

Відповідаючи на питання про те, чи хоче вона стати президентом країни, Клінтон зауважила, що «існує процес», і він «не такий, як у Путіна».

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«Він був прем'єр-міністром після того, як був президентом. І одного разу він говорить собі: „Володимир, як вам здається, ви б хотіли знову стати президентом?“ - „Думаю, хочу“ - „Чому б нам просто не оголосити про це? Ми скажемо Дмитру, що він може бути прем'єр-міністром“ - „Чудова, чудова ідея“. У нас є [виборний] процес, так».

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Видання зазначає, що обидва політичні діячі ніколи не соромилися висловлювати свою неприязнь один до одного. У червні Путін сказав французькому ТБ, що Клінтон ніколи не була «занадто витонченою» в своїх коментарях, але «з жінкою краще не сперечатися». А в квітні Клінтон порівняла путінську поведінку з тим, що вона зустрічала в пісочниці в початковій школі.