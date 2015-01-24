ЄС знову закликає Росію взяти на себе відповідальність та припинити насилля на сході України

Про це йдеться у заяві щодо останніх подій на сході України речника Високого представника ЄС Федеріки Могеріні, передає власний кореспондент УНІАН.

Зазначивши, що у четвер у Донецьку було вбито, як мінімум вісім цивільних, речник заявив: "Відповідальні за ескалацію зараз мають показати, що вони серйозно налаштовані щодо їх відданості політичному вирішенню та мають зробити все можливе, щоб зупинити спіраль насильства, включаючи негайне виведення важкого озброєння та поважаючи контактну лінію, як це передбачено Мінським меморандумом. Ми закликаємо, зокрема, Росію повністю взяти на себе відповідальність. Публічні заяви спотворюють реальність на місці, розпалюючи ненависть та подальше насилля не призведуть до так необхідної деескалаціі".

Крім того, речник Високого представника наголосив на необхідності дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи поводження з ув'язненими. "Публічний парад ув'язнених, який пройшов вчора в Донецьку, без заперечень порушує такі стандарти", - підкреслюється в заяві.

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За словами речника, ЄС повністю підтримує зусилля, спрямовані на політичне вирішення конфлікту у східній Україні, включаючи зустріч міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, України та Росії, яка відбулася на початку цього тижня в Берліні.

"Ми очікуємо, що тристороння контактна група за участю всіх підписантів Мінських домовленостей збереться якомога швидше. Припинення бойових дій має бути першим кроком на шляху до повного та швидкого виконання Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який є основою для стабільного політичного вирішення, яке буде поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.