Нью-Йорк готується до потужного снігового шторму
10:40, 26 січня 2015Світ
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До північно-східного узбережжя США з Атлантики наближається потужний сніговий шторм.
REUTERS
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що цей шторм може стати одним з найсильніших в історії міста, передає Бі-бі-сі.
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Він попросив жителів, щоб вони не виходили з будинків і приготувалися до удару стихії.
Метеослужби попереджають, що в найближчу добу може випасти до 60 см снігу.
Деякі авіарейси в Нью-Йорку і Бостоні вже скасовані.
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