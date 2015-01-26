Нью-Йорк готується до потужного снігового шторму

10:40, 26 січня 2015
Світ
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До північно-східного узбережжя США з Атлантики наближається потужний сніговий шторм.

REUTERS

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що цей шторм може стати одним з найсильніших в історії міста, передає Бі-бі-сі.

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Він попросив жителів, щоб вони не виходили з будинків і приготувалися до удару стихії.

Метеослужби попереджають, що в найближчу добу може випасти до 60 см снігу.

Деякі авіарейси в Нью-Йорку і Бостоні вже скасовані.

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