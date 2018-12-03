Трамп заявив про намір розпочати з Росією і Китаєм переговори про роззброєння

Заявивши про те, що в світі ведеться "масштабна і неконтрольована гонка озброєнь", Дональд Трамп висловив надію на переговори про її припинення з участю Москви і Пекіна.

Президент США Дональд Трамп має намір сісти за стіл переговорів із російським і китайським лідерами, щоб домовлятися про роззброєння.

"Я впевнений, що коли-небудь в майбутньому голова Сі і я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про реальне припинення того, що стало масштабною і неконтрольованої гонкою озброєнь", - написав глава Білого дому в Twitter в понеділок, 3 грудня.

Він назвав "божевіллям" те, що в поточному році США витратили на оборону 716 мільярдів доларів (630 мільярдів євро).

У жовтні Трамп оголосив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) 1987 року, який забороняє США і Росії виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів, пускові установки і допоміжне обладнання. Це викликало в світі занепокоєння у зв'язку з небезпекою початку нової гонки озброєнь.

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Вашингтон звинувачує Росію в порушенні ДРСМД через розроблену у РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору.

Про дату виходу з договору американська влада не повідомила, тому залишається можливість підключити до переговорів третю ядерну державу - Китай, який не брав участь в ДРСМД. Раніше Трамп уже висловлювався щодо можливості переглянути договір лише в разі, якщо Росія і Китай погодяться на переговори про повну тристоронню угоду.