У США через снігову бурю скасовано понад 1800 рейсів

В даний час відомо про скасування понад 1800 рейсів. Авіакомпанія United Airlines планує скасувати всі рейси у вівторок з аеропортів Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка та Філадельфії.

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Крім того, нью-йоркська влада подумує про закриття низки маршрутів громадського транспорту. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що цей шторм може стати одним з найсильніших в історії міста.

Керівництво кількох східних штатів закликає водіїв по можливості відмовитися від користування особистим транспортом у найближчі дні.