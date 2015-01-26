У США через снігову бурю скасовано понад 1800 рейсів
11:52, 26 січня 2015Світ
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Снігова буря, що насувається на східне узбережжя США, змусила авіакомпанії сьогодні різко скоротити кількість рейсів.
REUTERS
В даний час відомо про скасування понад 1800 рейсів. Авіакомпанія United Airlines планує скасувати всі рейси у вівторок з аеропортів Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка та Філадельфії.
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Крім того, нью-йоркська влада подумує про закриття низки маршрутів громадського транспорту. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що цей шторм може стати одним з найсильніших в історії міста.
Керівництво кількох східних штатів закликає водіїв по можливості відмовитися від користування особистим транспортом у найближчі дні.
До найбільшого в історії міста снігового шторму готується Нью-Йорк
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