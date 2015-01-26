Меркель: Німці не мають права забувати про жахи націонал-соціалізму

Зустрівшись в Берліні з колишніми в'язнями "табори смерті", глава уряду ФРН підкреслила необхідність зберігати події часів Другої світової війни в пам'яті і передавати їх майбутнім поколінням, повідомляє ТАСС.

"Те, що сталося, наповнює нас почуттям великого сорому", - сказала канцлер, вказавши на провину німецького народу за мільйони смертей. "Ми не маємо права забувати (про жахи націонал-соціалізму - прим. ред.), в цьому наш обов'язок перед мільйонами жертв", - заявила голова кабміну федеративної республіки. "Наша відповідальність полягає в тому, щоб передавати далі знання про ті жахливі діяння і зберігати пам'ять" про це, зазначила вона.

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Канцлер також наголосила на неприпустимості цькування "тих людей, які шукають притулку в Німеччині". Таким чином вона побічно піддала критиці прихильників руху "Європейці - патріоти проти ісламізації Старого Світу", яке виступає за скорочення потоків біженців у ФРН.