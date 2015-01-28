Міністр оборони Польщі назвав абсурдом заяву Путіна про легіон НАТО в Україні

Таку заяву зробив віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Томаш Семоняк в ефірі польської радіостанції RMF FM, передає кореспондент УНІАН з Польщі.

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"Росіяни кажуть такі різні речі, це важко назвати серйозним. Ця заява про легіоні НАТО, здається, перейшла якусь межу абсурду", - сказав польський міністр, коментуючи висловлювання російського президента.

Томаш Семоняк також зазначив, що західні держави обережно підходять до надання Україні військової підтримки, оскільки вважають, що конфлікт треба вирішувати не військовим шляхом. "Захід обережний у наданні такої безпосередньої допомоги військовим обладнанням, оскільки вважає, що треба йти іншим шляхом для вирішення цього конфлікту, і це треба враховувати", - сказав польський міністр.

Крім того, за його словами, справа продажу зброї є складним завданням, реалізація якого вимагає як мінімум кілька місяців. "Україна зараз функціонує в плані, розрахованому на тиждень, день. Речі змінюються щоденно, і всі чудово розуміють, що доставка зброї - це питання місяців і років. Мова йде про пристосування (цієї зброї до українських систем) або навчання солдатів, як ним користуватися. Не можна так різко змінити ситуацію за кілька днів", - зазначив він.

Томаш Семоняк також повторив, що Польща не буде направляти своїх військових в Україну, зазначивши, що навіть сама українська влада не просила про таку допомогу, але запевнив, що польська сторона надалі відкрита до військової співпраці з Україною з інших питань, зокрема, постачання зброї.