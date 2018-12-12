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Великобританія поки передумала закривати програму "золотих віз"

13:08, 12 грудня 2018
Світ
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Лондон готується посилити умови видачі інвестиційних віз / Фото REUTERS

Міністерство внутрішніх справ Великобританії 11 грудня повідомило через британські ЗМІ, що не збирається припиняти прийом заявок на візу «Інвестор» Tier 1.

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Як повідомляє прес-служба компанії міжнародної компанії Henley & Partners, що займаэться посередництвом у видачі інвестиційних віз, у короткому коментарі від представника британського відомства без вказівки імені говориться: «Дія інвесторської візи Tier 1 наразі не припинена, однак ми як і раніше налаштовані на її реформування».

Офіційних коментарів на сайті Home Office МВС Британії чи інших урядових сайтах поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня з'явилася інформація, що Великобританія з 7 грудня припиняє дію програми видачі віз Tier 1 - так званих «золотих віз», які дають право крупним іноземним інвесторам отримати вид на проживання в країні.

Тоді ж повідомлялося з посиланням на слова міністра імміграції Керолайн Нокс, що відновлення прийому заявок відбудеться після публікації нових імміграційних правил в 2019 році. Серед нових правил вказувалися посилення перевірок фінансових і ділових інтересів заявників, вимога мати на рахунку необхідні GBP 2 млн інвестицій на протязі як мінімум 2 років до подачі заяви на візу і скасування можливості інвестувати в державні облігації.

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Теги: #інвестиції#візи для росіян