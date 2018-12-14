Трамп наказав заплатити своїм коханкам за мовчання - екс-адвокат президента

Засуджений Коен каже, що був "сліпо вірним" президенту США.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії наказав своєму тодішньому адвокату Майклу Коену заплатити його коханкам за мовчання про зв’язки з ним, бо непокоївся, як це вплине на вибори у разі розголосу.

Про це заявив адвокат у своєму першому інтерв'ю після того, як його засудили до трьох років ув'язнення, передає ТСН.ua з посиланням на ABC News.

"Я знав, що те, що я роблю, було неправильно", - зазначив Коен.

"Я постав перед світом і взяв відповідальність за свої дії", - додав адвокат. На запитання, чи знав президент, що потай робити такі виплати неправильно, Коен відповів: "Звичайно".

За його словами, його метою було "допомогти Трампу і його кампанії". Він каже, що злий на себе через участь в цих домовленостях, але робив усе це через "сліпу вірність" Трампу, на яку, як йому тепер здається, він зовсім не заслуговує.

На підтвердження свої слів, Коен наголосив, що в організації Трампа не відбувалось нічого без його відома.

"Він наказав мені виплатити гроші, він наказав мені брати участь у цих питаннях", - зазначає адвокат.

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Коен підкреслив, що у слідства є достатня кількість доказів, що підтверджують правдивість його слів, тому у людей є всі причини вірити саме йому, а не Трампу.

"Я знаю правду. Інші знають правду. І от істина: люди Сполучених штатів Америки, люди усього світу не вірять тому, що він каже". Коен додав, що йому сумно від того, що він взяв на себе відповідальність за "брудні вчинки" Трампа.

Майкл Коен визнав провину в даванні неправдивих свідчень у Конгресі стосовно проекту будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві. За словами Коена, два роки тому він розповів конгресменам, які досліджували можливе російське втручання у вибори в США, що проект у столиці РФ був згорнутий в січні 2016 року, тоді як насправді це сталося тільки в червні – коли Трамп уже був єдиним претендентом на роль кандидата від республіканців.

Коена також обвинувачують у тому, що він заплатив за мовчання про стосунки коханкам Трампа - порнозірці Стормі Деніелс і моделі Playboy Карен Макдугал. Нерозголошення такої інформації могло вплинути на результати виборів, а отже виплати жінкам є порушенням фінансування виборчої кампанії. Нібито адвокат діяв за вказівкою самого Трампа. Демократична партія США вважає, що ці звинувачення можуть стати приводом для імпічменту, однак соратники Трампа відкидають обвинувачення. Сам президент запевняє, що не хвилюється через розмови про імпічмент і впевнений, що люди його підтримають.