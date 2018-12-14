Російський політик: люди в РФ нарешті зрозуміли, що саме їм доводиться платити за авантюри Путіна

За словами політика, існуюча чітка межа між російською владою та суспільством, що ми не ліземо у ваше життя, а ви не лізьте в політику, — вже почала розмиватися.

Росіяни нарешті розуміють, що саме їм доводиться платити за війну, яку президент країни Володимир Путін веде проти Заходу.

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Якщо раніше кремлівська конфронтація із західним світом не зачіпала російський народ, то зараз через різні санкції вони відчувають її на своїй особистій кишені, написав у блозі на сайті «Обозреватель» російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Через санкції грошей на все вже не вистачає. Щоб підтримувати внутрішньоелітний світ і своїх найближчих спільників, Путін має забирати гроші із соціальної сфери. І росіяни нарешті розуміють, що саме їм доводиться платити за путінські авантюри. Хоча так, добре було взяти Крим, ми стали крутими, виглядаємо сильнішими і піднімаємося із колін. Але раптом до населення доходить, що конфронтація із Заходом б'є по їхньому рівню життя. А з цим вже ніхто не згоден", — написав Каспаров.

За словами політика, існуюча чітка межа між російською владою та суспільством, що ми не ліземо у ваше життя, а ви не лізьте в політику, — вже почала розмиватися.

"Якщо раніше люди не звертали уваги на втрату громадянських свобод, політичні баталії, то тепер все це прийшло в будинок кожного росіянина. Силовий блок влади і бюрократія у цілому розрослися настільки жахливо, що почали влазити у приватне життя кожного. Мало того, вони відверто нишпорять по кишенях людей і обмежують соціальні виплати. Жити звичайним росіянам стає важко. Країна скочується у відверту архаїку, мракобісся, і це теж, мені здається, людям не подобається", — вважає опозиціонер.