Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення російського військового літака над Балтикою
16:42, 09 лютого 2015Світ
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Сили повітряної поліції НАТО у понеділок піднялись на перехоплення літака збройних сил Російської Федерації над Балтійським морем.
REUTERS
Про це йдеться у Twitter Національних збройних сил Латвії.
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"Винищувачі Typhoon, що належать до повітряної поліції НАТО, 9 лютого піднялись на перехоплення над Балтійським морем у нейтральній зоні неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, що належить збройним силам РФ", - сказано в повідомленні.
NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 9 FEB scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.
— NBS (@Latvijas_armija) February 9, 2015
Нагадаємо, 6 лютого УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО перехопили російський Іл-38.
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