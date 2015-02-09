Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення російського військового літака над Балтикою

Про це йдеться у Twitter Національних збройних сил Латвії.

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"Винищувачі Typhoon, що належать до повітряної поліції НАТО, 9 лютого піднялись на перехоплення над Балтійським морем у нейтральній зоні неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, що належить збройним силам РФ", - сказано в повідомленні.

NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 9 FEB scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea. — NBS (@Latvijas_armija) February 9, 2015

Нагадаємо, 6 лютого УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО перехопили російський Іл-38.