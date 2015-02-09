Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення російського військового літака над Балтикою

16:42, 09 лютого 2015
Світ
0 0

Сили повітряної поліції НАТО у понеділок піднялись на перехоплення літака збройних сил Російської Федерації над Балтійським морем.

Typhoon / REUTERS

Про це йдеться у Twitter Національних збройних сил Латвії.

Читайте такожАрмія Латвії зафіксувала військовий корабель РФ і підводний човен у своїх водах

"Винищувачі Typhoon, що належать до повітряної поліції НАТО, 9 лютого піднялись на перехоплення над Балтійським морем у нейтральній зоні неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, що належить збройним силам РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО перехопили російський Іл-38.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter