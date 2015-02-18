Сербія, яка головує в ОБСЄ, закликає негайно припинити будь-яку військову активність на Донбасі

”У цей момент важливо, щоб негайно була припинена будь-яка військова діяльність, і щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала повний доступ до всіх місць, включаючи в та навколо Дебальцевого”, - йдеться у заяві Дачіча, розповсюдженій у середу ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

Головуючий в офісі ОБСЄ наголосив, що всі підписанти Мінських документів є відповідальними за безпечний, безперешкодний доступ до всіх районів та свободу пересування спеціальної моніторингової місії.

Дачіч зазначив, що доповіді про відмову до доступу на місцях для місії ОБСЄ є ”тривожними”. ”Зокрема, я закликаю представників так званих "ЛНР" та "ДНР" невідкладно зробити можливим доступ для місії, що повністю відповідає Мінським домовленостям та взятим зобов`язанням. Не зважаючи на зусилля спеціального представника, посла Тальявіні, доступ для спостерігачів на місця в та навколо Дебальцево не був дозволений”, - наголосив він.

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Головуючий в офісі ОБСЄ знову нагадав, що припинення вогню було погоджено та розповсюджується на всю територію конфлікту, без винятку. ”Досягти повного та перевіреного припинення вогню є необхідною умовою для виконання інших погоджених кроків пакету заходів, які місія ОБСЄ готова виконати”, - підкреслюється в повідомленні.