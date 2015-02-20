Російська влада заборонила проведення опозиційного маршу першого березня у центрі Москви

Московська влада відмовила у проведенні опозиційного мітингу 1 березня в центрі Москви.

Про це повідомив представник руху "Солідарність" Сергій Давідіс, повідомляє Эхо Москвы.

В якості альтернативи запропоновано провести акцію в Мар'їно.

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Олексій Навальний, судячи з усього, не зможе взяти участь в акції. Напередодні Пресненський суд засудив його до 15 діб адміністративного арешту за роздачу листівок у метро. Захист має намір оскаржити це рішення.

Раніше Навальний заявив, що не заперечує проти ходи в Мар'їно. Політик зазначив, що це його особиста думка, і висловив готовність взяти участь у несанкціонованій акції.