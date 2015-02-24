У США потяг врізався у вантажівку: три вагони зійшли з рейок, десятки осіб поранені

Майже 30 осіб отримали поранення в результаті зіткнення приміського потяга з вантажівкою в Каліфорнії. Після зіткнення три вагони зійшли з рейок. Аварія сталася на північний захід від Лос-Анджелеса, передає BBC.

Представник пожежної служби заявив, що постраждали щонайменше 28 осіб.

Поліція найближчого до місця аварії міста Окснард повідомила, що зіткнення сталося о 05:44 за місцевим часом.

За даними представника пожежної бригади міста Вентура, в аварії ніхто не загинув, проте двоє пасажирів перебувають у критичному стані.

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Один з вагонів, що зійшли з рейок, перекинувся і частково перекрив прилеглу автомагістраль. Тільки один з чотирьох вагонів приміського потяга залишився у вертикальному положенні.

В результаті аварії вантажівка, що зіткнулася з потягом, загорілася. Її обвуглений корпус, вкритий пластівцями піни з вогнегасників, знаходиться на найближчому перехресті.

Телекомпанія CNN повідомила, що водій вантажівки, який спробував сховатися з місця аварії, затримали.

Потяг прямував до Лос-Анджелеса. Аварія сталася в 100 км від міста.

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Потяг, що зійшов з рейок, належав компанії Metrolink

У 2008 році інший потяг цієї компанії зіткнувся з вантажним потягом у Південній Каліфорнії. Тоді загинули 25 осіб.

Компанія Metrolink поки не прокоментувала причини зіткнення.

Газета Los Angeles Times повідомляє, що останнім часом Metrolink докладала багато зусиль для покращення безпеки.