Через рекордні морози Ніагарський водоспад перетворився на лід (фоторепортаж)

Ніагарський водоспад, який знаходиться на кордоні США і Канади через рекордні морози практично перетворився на лід.

Незважаючи на сильні морози, водоспад залишається туристичним місцем, де приїжджі зі всього світу фотографують крижані брили.

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Увечері замерзший водоспад прикрашає кольорова підсвітка.

Відзначимо, що в історії зафіксовано лише два випадки повного замерзання водоспаду: 1848 і 1912 роках.