Супутниця Нємцова, яка була з ним в момент вбивства, дає свідчення

Про це повідомила офіційний представник МВС Олена Алексєєва, пише РИА Новости.

"Сьогодні близько 23.15 хвилин громадянин Нємцов прогулювався зі своєю знайомою, яка прибула з України, по Великому Кам'яному мосту. До них під'їхав автомобіль, з нього було зроблено кілька пострілів, внаслідок чотири з них потрапили в спину", - сказала Алексєєва.

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"Дівчину, яка була разом з ним, зараз допитують в одному з відділів поліції міста", - повідомила офіційний представник МВС Олена Алексєєва в прямому ефірі "Росії 24".