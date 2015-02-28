Супутниця Нємцова, яка була з ним в момент вбивства, дає свідчення
01:34, 28 лютого 2015Світ
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Супутниця Бориса Нємцова, яка перебувала з політиком під час вбивства, дає свідчення
Супутниця Нємцова, яка була з ним в момент вбивства, дає свідчення / скріншот
Про це повідомила офіційний представник МВС Олена Алексєєва, пише РИА Новости.
"Сьогодні близько 23.15 хвилин громадянин Нємцов прогулювався зі своєю знайомою, яка прибула з України, по Великому Кам'яному мосту. До них під'їхав автомобіль, з нього було зроблено кілька пострілів, внаслідок чотири з них потрапили в спину", - сказала Алексєєва.
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"Дівчину, яка була разом з ним, зараз допитують в одному з відділів поліції міста", - повідомила офіційний представник МВС Олена Алексєєва в прямому ефірі "Росії 24".
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