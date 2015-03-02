ООН: В результаті воєнних дій на Донбасі загинуло майже 6 тисяч осіб

У результаті воєнних дій на сході Україні загинули майже 6 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава місії ООН з прав людини в Україні Армен Арутюнян на брифінгу.

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”З середини квітня 2014 року до середини лютого 2015 року задокументовано загибель щонайменше 5809 осіб, а також поранення 14 тисяч 740 осіб на сході України. З них 1112 були вбиті і 3713 поранені в період з 1 грудня 2014 року до 15 лютого 2015 року”, - наголосив Арутюнян.

Разом з тим він зауважив, що, беручи до уваги те, що повний звіт про людські жертви, особливо біля Донецького аеропорту та в районі Дебальцевого ще не представлений, місія ООН з прав людини оцінює загальну кількість загиблих осіб на сході України станом на 2 березня в близько 6 тисяч осіб.