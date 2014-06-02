Сноуден хоче залишити Росію

Про це він розповів бразильській телекомпанії Globo TV, повідомляє Радіо Свобода.

Розшукуваний владою США Сноуден зараз живе в Росії. Термін його тимчасового притулку в цій країні закінчується в серпні.

Вашингтон відкликав виданий Сноудену американський паспорт.

Читайте такожСноуден заявив, що американські спецслужби оприлюднили його листування всередині АНБ не повністюЗ проханням про надання притулку втікач звернувся також до ще кількох країн.

Водночас, міністерство закордонних справ Бразилії твердить, що не отримувало офіційного запиту Сноудена про надання притулку.

Нагадаємо, торік після оприлюднення Сноуденом документів про шпигунську діяльність американських агентств щодо Бразилії президент Ділма Руссеф скасувала державний візит до Вашингтона.