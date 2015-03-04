Кораблі НАТО проведуть навчання в Чорному морі

Про це повідомляє ТАСС.

"Навчання включають тренування з протиповітряної і протичовнової оборони, а також відпрацювання відбиття атак малих суден і маневрування у складі угруповання", - йдеться в повідомленні НАТО.

У НАТО уточнили, що в Чорному морі опиняться шість кораблів. У їх числі американський крейсер "Віксбург" типу "Тікондерога", а також чотири фрегати - турецький "Тургут-реіс", італійський "Алізео", канадський "Фредеріктон" і румунський "Регіна Марія". До них приєднається німецький танкер "Шпессарт".

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Командує угрупованням віце-адмірал ВМС США Бред Вільямсон.

"Ці навчання, які ми проведемо з нашими союзниками в Чорному морі, передбачають підготовку до різних місій НАТО, які ми повинні виконувати, виходячи з наших зобов'язань щодо колективної оборони. Ми тут на запрошення турецького, болгарського і румунського уряду і маємо намір поліпшити оперативну взаємодію наших флотів", - сказав Вільямсон.