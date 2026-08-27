Чи є потреба мобілізовувати жінок в Україні: Буданов дав відповідь

На його думку, не можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував тему мобілізації жінок в Україні.

У коментарі виданню Новини․LIVE він запевнив, що немає такої необхідності, адже наразі не мобілізовані всі чоловіки.

"Я не бачу такої необхідності (мобілізувати жінок). Немає такої необхідності абсолютно. Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно", – сказав Буданов.

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Мобілізація жінок в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді заявили, що в Україні не планують призивати жінок на військову службу: жодних подібних законопроєктів, офіційних ініціатив чи внутрішніх обговорень наразі немає.

У комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосили, що жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільній основі.

Окремо там прокоментували публічні висловлювання деяких спікерів щодо можливої мобілізації жінок і запевнили, що вони не відображають ані реальної законодавчої роботи, ані офіційної позиції відомства.

Водночас американський генерал у відставці та експредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що підтримує мобілізацію жінок. Він розповів, що його донька була військовою, закінчила військову академію США і воювала в Афганістані. За його словами, жінки воюють нічим не гірше за чоловіків, і дуже важливо, щоб жінки як частина суспільства йшли на службу.

Він додав, що його дружина та донька були десантницями та стрибали з парашутом. Крім того, Келлог зазначив, що його донька так часто приїздить до України, бо вона безстрашна.

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