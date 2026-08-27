Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла: в МЗС розповіли деталі

Пошукові групи отримали повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити звʼязок.

Кількість українців, які зникли безвісти у Непалі через масштабні раптові повені та зсуви ґрунту, зросла.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ (МЗС) України. Зазначається, що серед зниклих понад 400 місцевих і понад 700 туристів з 30 країн.

"Серед них - 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи", - деталізували в МЗС.

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Також зазначається, що, за повідомленнями місцевої влади, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. В МЗС повідомили, що інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.

"Пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту", - наголосили у міністерстві.

Посольства України в Індії та Китаї розмістили безпекові рекомендації на своїх офіційних платформах, а українські дипломати перебувають на постійному звʼязку з непальськими рятувальниками та родичами зниклих безвісти, а також іноземними дипломатами для координації міжнародних зусиль з пошуку туристичних груп.

В МЗС зазначили, що пошукові групи та офіційна влада країн передання отримали від українських дипустанов повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити звʼязок.

Безпосередньо у зону стихійного лиха також відправилася група співробітників посольства України в Індії. Підключений консул України в Непалі.

Стихійне лихо у Непалі

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 серпня внаслідок раптової повені та селевого потоку на кордоні між Непалом і Тибетом загинуло та зникло безвісти багато людей.

Повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду. Потоки води й бруду змили будинки, дороги та мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Після цього в МЗС повідомили про надходження інформації щодо зникнення зв’язку з туристичною групою із 46 громадян України.

Станом на вчорашній вечір, за даними Туристичної поліції Непалу, вважалися зниклими безвісти 53 громадянина України.

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