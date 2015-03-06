Міністр оборони Польщі не виключає, що навесні РФ посилить агресію проти України

Міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк не виключає посилення агресії Російської федерації проти України навесні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це міністр сказав сьогодні в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Цей район (Донбас) є надалі бочкою з порохом, та тут говорити про квітень чи про якийсь інший місяць є завжди обговоренням сценарію, котрий можливий", - cказав він, коментуючи інформацію про те, що Росія може розпочати черговий наступ на позиції українських військових на Донбасі у наступному місяці.

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"Це дуже сильні чутки, котрі активно функціонують у Києві, та мені про це відомо від осені", - сказав він, коментуючи ремарку журналіста, що росіяни можуть чекати поки висохне земля, що дозволить легше рухатися бронетехніці.

Він відзначив певний прогрес після досягнення у лютому нових Мінських домовленостей, завдяки яким в регіоні гине менше військових.

Водночас, за його словами, важко сказати, чи ті домовленості надалі будуть дотримуватися, чи треба чекати подальшої агресії.

"Зараз обговорювати чи це (черговий наступ - УНІАН) буде у квітні чи іншому місяці - є марним розмірковуванням", - сказав Сємоняк, котрий також займає посаду заступника глави уряду Польщі.