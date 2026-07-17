Банки та обмінники оновили курс валют: скільки коштує долар наприкінці тижня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,40 грн, а євро – 50,89 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 17 липня, знизився на 10 копійок і складає 44,89 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 51,54 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,89 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,16 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 9 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня валютний ринок входить в останню декаду липня без ознак паніки: долар найімовірніше залишатиметься в межах 44,5-45 гривень, а євро у звичних 50,5-52,5 гривні.

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