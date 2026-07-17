Прорив у космосі: вчені вперше виявили атмосферу на 'живій' планеті

Астрономи вперше підтвердили існування атмосфери навколо кам'янистої екзопланети LHS 1140 b, яка розташована в зоні, де можуть існувати умови для життя.

Міжнародна група астрономів уперше виявила атмосферу навколо кам'янистої екзопланети, яка перебуває в так званій "зоні життя" своєї зірки. Йдеться про планету LHS 1140 b, яку вважають одним із найперспективніших кандидатів для пошуку позаземного життя, пише The Independent.

Відкриття стало першим підтвердженням наявності атмосфери у планети земного типу, що розташована в області, де температура потенційно дозволяє існування рідкої води.

Дослідники зафіксували витік гелію з верхніх шарів атмосфери LHS 1140 b за допомогою наземного телескопа в Чилі. Саме це дозволило підтвердити, що планета не втратила свою газову оболонку.

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Науковці наголошують, що атмосфера є однією з ключових умов для можливого існування життя, оскільки вона допомагає підтримувати температуру, захищає поверхню від космічного випромінювання та може містити необхідні для життя гази.

Наступним етапом дослідження стане спостереження за LHS 1140 b за допомогою космічного телескопа James Webb. Вчені планують перевірити, наскільки стабільною є атмосфера планети, а також з'ясувати, чи містить вона водяну пару або інші сполуки, що можуть свідчити про придатність до життя.

Інші новини космосу

Як повідомляв УНІАН, NASA готується до безпрецедентної спроби врятувати космічний телескоп Swift, який майже 22 роки працював на орбіті Землі, але нині стрімко втрачає висоту і наближається до верхніх шарів атмосфери. Як пише видання space.com, космічне агентство готове витратити близько 30 млн доларів на місію з порятунку телескопа.

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