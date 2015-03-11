Саудівська Аравія відкликала свого посла зі Швеції через дипломатичний скандал

Прес-секретар МЗС Швеції Ерік Боман сказав, що Ер-Ріяд розгніваний тим, що шведська сторона розкритикувала ситуацію з правами людини в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами шведського дипломата, Стокгольм свого посла Саудівської Аравії відкликати не планує. "Дипломатичні відносини не порушені", - додав він.

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Скандал вибухнув на початку цього тижня, коли Швеція оголосила про розрив довгострокової угоди про військову співпрацю з Саудівською Аравією.

Стокгольм звинуватив саудівську владу в тому, що вона не дала міністру закордонних справ Швеції виступити на засіданні Ліги арабських держав.