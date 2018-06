Тім Кук розповів, що намагався віддати частину печінки Стіву Джобсу

Нинішній гендиректор Apple Тім Кук розповів, що пропонував Стіву Джобсу, який боровся з раком підшлункової залози, частину своєї печінки для пересадки. Трансплантацію потрібно було провести до січня 2009 року. Про це свідчать фрагменти майбутньої біографії про Стіва Джобса, опубліковані журналом Fast Company, повідомляє Lenta.ru.

Як описується в книзі, Кук зробив таку пропозицію, дізнавшись, що у нього, як і у Джобса, однакова рідкісна група крові й що успіх операції дуже великий. Печінка - регенеруючий орган, який здатний відрости до функціонального розміру як у реципієнта, так і у донора, який віддав якусь її частину.

На пропозицію Кука Джобс відповів різкою відмовою. «Я ніколи не дозволю тобі зробити це. Я ніколи не зроблю це», - цитує Кук слова Джобса.

Кук згадує, що відповідь Джобса не була схожою на реакцію егоїстичної людини. «Я сказав йому: "Стів, я повністю здоровий, мене обстежили, ось медичний звіт. Я можу зробити це, при цьому не піддаючи своє життя ризику. Все буде в порядку". А він навіть не задумався про це. <...> Це було: "Ні, я не зроблю цього!". Стів кричав на мене за всі 13 років, що я знав його, тільки чотири-п'ять разів, і це був саме один з таких випадків», - зазначив Кук.

У квітні 2009 року Джобс переніс пересадку печінки в Методистській лікарні при Університеті штату Теннессі в Мемфісі. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього було діагностовано роком раніше.

Колишній глава Apple помер у віці 56 років 5 жовтня 2011 року.

Нова книга про колишнього лідера Apple отримала назву «Becoming Steve Jobs: The Evolution Of a Reckless Upstart Into a Visionary Leader» («Стаючи Стівом Джобсом: Еволюція від безрозсудного вискочки у лідера-візіонера»). Вона написана IT-журналістом Брентом Шлендером і редактором журналу Fast Company Ріком Тетцели. Біографія надійде в продаж 24 березня.