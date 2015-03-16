ЗМІ: В Індонезії за позовом українських моряків заарештовано судно Ocean Grand

Судно не зможе покинути порт, поки його власник не виплатить їм борги по зарплаті. Про це повідомляє Думская з посиланням на фонд «Ассоль», куди звернулися моряки Ocean Grand, кинуті напризволяще працедавцем.

«Організований «Ассоль» процес юридичної підтримки приніс плоди - юристи до судового засідання домоглися арешту судна, а виконавцем цього рішення виступила портова влада. Тепер у нас є гарантія того, що «Ocean Grand» не залишить акваторію порту без задоволення позову екіпажу. У перспективі - продаж теплохода з аукціону. Так команда зможе отримати чесно зароблені гроші», - розповіла голова наглядової ради фонду допомоги морякам «Ассоль» Світлана Фабрикант.

Крім того, партнер фонду - міжнародна морська організація Mission to Seafarers - відгукнулася на заклик про допомогу і організувала постачання на судно продуктів харчування для 12 українських моряків, які все ще залишаються на борту.

Читайте такожВ Індії двох заарештованих українських моряків відпустили під заставу, один залишається у в'язниці«З початку березня на борт судна роботодавцем були припинені постачання палива і продуктів. Раніше в мінімальних обсягах судно постачав агент, - розповідає голова правління фонду «Ассоль» Ганна Муругова. - Екіпаж більше півроку жив надією цивілізованого вирішення питання погашення боргів по заробітній платі. Більша частина моряків, втомившись від поневірянь, погодилася на вмовляння роботодавця і залишила борт тільки з частковою компенсацією».

За даними видання, боржником екіпажу судна Ocean Grand є компанія, зареєстрована в Гонконзі, з якою укладалися контракти. Судновласником ж є інша фірма, але безпосередньо з нею екіпаж ніяких документів не підписував. Через ці обставини морякам і було запропоновано «забути» про зарплату, борг якої складає понад 300 тисяч доларів, і взяти тільки квитки додому.