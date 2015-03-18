Третина співробітників дипустанов РФ у Швеції є шпигунами – шведська розвідка

Росія проводить великі шпигунські операції в Швеції, використовуючи третину свого дипломатичного персоналу в країні для збору розвідувальної інформації.

Про це заявив головний аналітик Служби державної безпеки Швеції (СЕПО) Вільгельм Унге, повідомляє Українська правда із посиланням на Associated Press.

Унге охарактеризував російських шпигунів як "високоосвічених і часто молодших, ніж у радянський час. Вони енергійні, цілеспрямовані і соціально активні".

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За його словами, СЕПО минулого року запобігла неодноразовим намаганням Росії отримати шведські технології для своїх збройних сил.

Коментар Унге був озвучений після того, як СЕПО оприлюднила щорічну доповідь, в якій визначила Росію як "найбільшу загрозу розвідки Швеції".

Російські дипломати у Швеції поки ніяк не коментували цю заяву.