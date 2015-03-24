Метеоумови не могли стати причиною катастрофи аеробуса А320 - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інформаційний телеканал BFMTV.

"Небо було чисте, вітру практично не було. Таким чином, метеоумови з можливих причин катастрофи можна виключити", - заявив метеооглядач французького телеканалу.

Читайте такожМЗС перевіряє, чи були українці на борту літака Germanwings

Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту потерпілого катастрофу літака в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.