Метеоумови не могли стати причиною катастрофи аеробуса А320 - ЗМІ
14:49, 24 березня 2015Світ
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Метеоумови в районі катастрофи лайнера А320 на півдні Франції були практично ідеальними і не могли стати причиною трагедії.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інформаційний телеканал BFMTV.
"Небо було чисте, вітру практично не було. Таким чином, метеоумови з можливих причин катастрофи можна виключити", - заявив метеооглядач французького телеканалу.
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Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.
Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.
На борту потерпілого катастрофу літака в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.
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