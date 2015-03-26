ЗМІ: Рятувальники знайшли перші тіла жертв авіакатастрофи Airbus A-320

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Водночас Євроньюз повідомляє, що перші тіла зі 150 загиблих вже почали вивозити з місця падіння аеробуса А-320. Французькі офіційні особи кажуть, що ідентифікація жертв може тривати кілька тижнів.

Тим часом, експерти почали розшифровку даних бортового самописця, який знайшли напередодні. ЗМІ з посиланням на джерело, що бере у часть у розслідуванні трагедії, повідомляють, що під час катастрофи у кабіні літака перебував лише один пілот, другий не міг потрапити всередину через замкнені двері. Чоловік намагався докричатися до колеги та навіть виламати двері, але безуспішно.

Читайте такожЕксперти отримали записи з самописця A320За даними фінського експерта, пілот втратив свідомість, і час від часу, приходячи до тями, намагався стабілізувати курс літака.

Нагадаємо, що літак компанії Germanwings розбився в Альпах на півдні Франції у вівторок. На борту перебувало 150 людей із 16 країн світу. У катастрофі ніхто не вижив.