США та Франція завдали авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Іраку

Цього разу у такий спосіб вони підтримали наступ урядових сил Іраку на підконтрольне бойовикам-ісламістам з "Ісламської держави" північно-іракське місто Тікріт, передає DW.DE.

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За повідомленням представників Пентагону, завдано 17 ракетно-бомбових ударів по 12 цілях довкола Тікріту. Цілі напередодні визначили під час розвідувальних операцій. Серед цілей - президентський палац колишнього диктатора Саддама Хусейна, який став штаб-квартирою для бойовиків "Ісламської держави", повідомили представники міноборони Іраку. За їхніми даними, міжнародна коаліція надає іракським військовим розвідувальну та дорадчу допомогу.

За словами американського генерала Джеймса Террі, ракетно-бомбові удари були точковими, аби вберегти життя мирних жителів та уникнути руйнувань інфраструктури. Ударів зазнали лише позиції бойовиків, - додав генерал.

Крім того, вперше з початку проведення ракетно-бомбових ударів по позиціям бойовиків "Ісламської держави" на Півночі Іраку, до сил міжнародної коаліції долучилися ВПС Франції. За даними речника французького оборонного відомства, ударів завдано по позиціях довкола Тікріту. Утім, речник не уточнив, які саме озброєння застосували.

25 березня урядові війська Іраку відновили розпочатий майже місять тому наступ на захоплений бойовиками у червні 2014 року Тікріт. Місто розташоване за 160 км на північ від Багдаду. Під контролем ісламістів також і найбільше місто на Півночі країни - Мосул.